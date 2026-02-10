Le foto della cerimonia a Montecitorio in occasione del Giorno del Ricordo

© Ansa
Nell'Aula della Camera la celebrazione alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella e del premier Meloni
In corso alla Camera le celebrazione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo giuliano-dalmata. Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è stato salutato da un lungo applauso al suo ingresso, il premier Giorgia Meloni e i presidenti dei due rami del Parlamento, oltre alle più alte cariche dello Stato