La cerimonia

Le foto della cerimonia a Montecitorio in occasione del Giorno del Ricordo

Nell'Aula della Camera la celebrazione alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella e del premier Meloni

10 Feb 2026 - 12:15
7 foto
In corso alla Camera le celebrazione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo giuliano-dalmata. Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è stato salutato da un lungo applauso al suo ingresso, il premier Giorgia Meloni e i presidenti dei due rami del Parlamento, oltre alle più alte cariche dello Stato

