13 ottobre 2022 12:23

Giorgia Meloni alla Camera: l'applauso e i selfie con i colleghi

La leader di FdI Giorgia Meloni è arrivata in aula a Montecitorio per la prima chiama per l'elezione del presidente di Montecitorio accolta da un applauso dei neo-deputati del suo partito. Tailleur nero e camicia bianca, capelli raccolti in una coda, la premier in pectore è stata attorniata dai colleghi e in tanti le si sono avvicinati per scattarsi dei selfie.