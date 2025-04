Gianni Letta compie 90 anni, Mattarella lo riceve al Quirinale: gli auguri del mondo della politica

Gianni Letta oggi compie novant’anni. Il mediatore per eccellenza, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per quasi 10 anni, è stato ricevuto per l'occasione al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo stesso Silvio Berlusconi lo definì "un dono di Dio", altri lo chiamano "Sua Eminenza", ricordando che è anche Gentiluomo di Sua Santità. Alcuni, più scherzosamente, "Eminenza Azzurrina", per via delle cravatte tendenti spesso ai toni del cielo, su camicie rigorosamente bianche con gemelli. A lui gli auguri dal mondo della politica. A cominciare dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana: "A nome mio e della Camera dei deputati, esprimo a Gianni Letta i migliori auguri per i suoi 90 anni. Grazie per aver messo a servizio della politica e delle istituzioni la sua esperienza, il suo buonsenso e la sua capacità di dialogo. Il suo lavoro, la sua attitudine a cercare soluzioni condivise sono stati e sono un patrimonio prezioso per il Paese". Per finire, a Palazzo Giustiniani, con il Presidente del Senato Ignazio La Russa assieme ai capigruppo di maggioranza e opposizione e agli ex ministri e sottosegretari dei governi Berlusconi.