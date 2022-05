20 maggio 2022 15:51

Doha Zaghi, la candidata hot espulsa da Calenda si candida a sindaco nel Comasco

A Como era stata esclusa da Carlo Calenda, leader di Azione, partito che l'aveva candidata come consigliere comunale. Ora la mistress Doha Zaghi, in arte "Lady Demonique" correrà come sindaco a San Bartolomeo Val Cavargna, in privincia di Como guidando la lista del “Partito Gay Lgbt+ Solidale Ambientalista liberale”. La 31enne "dominatrice" inizialmente era stata esclusa per un problema legato alle firme per la presentazione della lista, il Tar di Milano ha poi accolto il ricorso della performer.