Concessioni di terreno col terzo figlio, Twitter si scatena

L'ultima novità per incentivare la natalità passa per le campagne. Non quelle elettorali, bensì quelle agricole. Nella bozza della manovra proposta dal governo infatti è spuntata una norma che prevede la concessione gratuita di terreni a vocazione agricola di proprietà dello Stato o in stato di abbandono al Sud Italia per le famiglie che nel 2019, 2020 e 2021 metteranno al mondo il terzo figlio. Non sono mancate ovviamente le reazioni sui social per la particolarità e anche la bizzarria della legge proposta, in particolare su Twitter tra meme e commenti ad effetto.