Cena Conte-Juncker: menù veloce (nulla di italiano)

Una tartare di mare, una "nocciola" di vitello ai funghi e cipolle e infine una meringa alla marmellata. Oltre ovviamente al caffè. E' questo il menù preparato dagli chef di Bruxelles per la cena di lavoro tra Conte, Tria, Moscovici e Juncker. Una cena molto veloce, c'è molto infatti di cui discutere. In cui non spicca nemmeno una pietanza italiana. Ancora però non è stato ufficializzato il vino che accompagna la cena, forse lì ci sarà l'omaggio alla nostra cultura.