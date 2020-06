clicca per guardare tutte le foto della gallery

Seduta sospesa alla Camera dopo che il gruppo di Fi ha esposto in aula dei cartelli con su scritto "Verità per Berlusconi" e "Giustizia per Berlusconi". Il vicepresidente di turno Ettore Rosato ha sospeso i lavori dell'assemblea. Intanto i profili ufficiali dei gruppi di Camera e Senato di Forza Italia hanno lanciato gli hashtag #veritàperBerlusconi e #nousopoliticogiustizia.