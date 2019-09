Blog delle stelle, Giuseppe Conte si "colora" di giallo: il premier compare tra i rappresentati M5s del governo

"Non sono iscritto al Movimento 5 stelle, quindi definirmi un rappresentante del M5s non è appropriato". Con queste dichiarazioni il premier Giuseppe Conte aveva messo a tacere le polemiche sulla sua appartenenza politica, un dibattito che stava per mettere in pericolo l'alleanza tra il Movimento e il Pd. Alla vigilia del voto di fiducia del governo giallo-rosso, il Blog delle stelle, organo ufficiale del Movimento, pubblica una grafica dove si presenta la squadra del nuovo governo e nell'universo giallo spunta il nome di Giuseppe Conte. Un "errore" che scompare qualche riga più in basso, dove, tra la lista dei ministri 5stelle, il premier non compare più.