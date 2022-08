02 agosto 2022 13:07

Berlusconi presenta il simbolo del Centrodestra per il voto dall'estero

Il Centrodestra unito nell circoscrizioni estere si presenta con un solo simbolo che contiene i nomi dei tre leader. A mostrarlo è stato Silvio Berlusconi attraverso il suo profilo Facebook. "Un messaggio per i 6 milioni di italiani che vivono all’estero. Siamo stati noi a istituire il Ministero per gli italiani nel mondo, abbiamo consentito loro di votare per eleggere i loro rappresentanti nel Parlamento italiano. Anche a queste elezioni politiche potete votare - già nei prossimi giorni - la lista unitaria del Centro Destra che porta i nomi mio, di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini", scrive il leader di Forza Italia.