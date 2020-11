Approvata la legge antiomofobia, alla Camera scoppia la protesta di Lega e Fdi

Alta tensione alla Camera durante le operazioni di voto in cui è stata approvata la legge per contrastare l'omofobia, la misoginia e le violenze contro le eprsone disabili. I sì sono stati 254, i no 193, gli astenuti 1. L'approvazione è stata salutata da un prolungato applauso della maggioranza mentre l'opposizione ha manifestato con forza la sua contrarietà al testo. Gli esponenti di Fratelli d'Italia hanno indossato un bavaglio e si sono alzati in piedi, mentre i deputati leghisti hanno esposto cartelli con la scritta "Libertà" durante le dichiarazioni di voto urlando in coro ripetutamente la stessa parola. Davanti a queste intemperanza, il presidente della Camera Roberto Fico ha dovuto chiedere l'intervento dei commessi per rimuovere i manifesti.