Anche il premier Conte cede ai gattini: in visita al Cnr di Lecce con Merlino | Domenica bucolica per Salvini: selfie con la mucca

Anche il gatto Merlino ha fatto gli onori di casa al premier Giuseppe Conte, in visita al Cnr Nanotec di Lecce. Così il presidente del Consiglio si è fatto immortalare per i corridoi della struttura con in braccio il felino mascotte. Domenica "in fattoria" anche per il suo vice Matteo Salvini, che ha augurato sui social una buona giornata attraverso il selfie con una mucca. Più noto e cronologicamente più datato l'amore dell'ex presidente Silvio Berlusconi per i cani. "Mi riempiono la vita di gioia", la confessione televisiva del leader di Forza Italia