VISITA ISTITUZIONALE

Abu Mazen da Mattarella e Meloni: "Pronti a riconoscere Israele"

Nell'incontro con Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, il Presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen ha ribadito l'impegno a portare avanti le riforme per uno Stato palestinese democratico

07 Nov 2025 - 16:46
