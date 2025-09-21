A Pontida bandiere di Israele e Brasile con "free Bolsonaro"

Dal prato di Pontida arriva la solidarietà all'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere per tentato golpe. Un gruppo di persone con le bandiere brasiliane ha esposto uno striscione con scritto "Free Bolsonaro", chiedendo anche "libertà" per la deputata brasiliana Carla Zambelli. Tra gli ospiti internazionali di Pontida è previsto anche Flávio Bolsonaro, componente del Senato federale del Brasile e figlio dell'ex presidente. Sul pratone anche una bandiera di Israele sventolata insieme a una della Lega. Dal palco, Luca Zaia, insieme ai suoi consiglieri regionali, ha srotolato la storica bandiera del leone di San Marco. "Questa bandiera ha 1.100 anni di storia ed è l'unica che ha la parola 'pace' dentro, e in un momento così in cui è inaccettabile che ci siano bambini e donne ammazzati, noi diciamo che non siamo per la guerra. La diplomazia dialoghi, un mondo in guerra non fa bene a nessuno", ha detto il presidente del Veneto e storico esponente del Carroccio.