25 Aprile, Milano festeggia la Liberazione

Migliaia di partecipanti a Milano per celebrare il 25 Aprile. In testa al corteo il sindaco, Giuseppe Sala, accompagnato dalla compagna Chiara Bazoli. Tra i presenti, anche Gino Strada fondatore di Emergency, il regista Pif e molti uomini politici. Tra loro, anche il leader del Partito democratico, Nicola Zingaretti, e il sottosegretario del Movimento 5 Stelle, Stefano Buffagni. Applausi scroscianti al passaggio dell'Anpi. Forti contestazioni si sono verificate, a Milano, al passaggio della Brigata Ebraica da parte dei manifestanti pro Palestina. "Via i sionisti dal corteo" e "Israele Stato terrorista" gli slogan usati. La contestazione, pur molto accesa, non ha provocato incidenti. .