FI: noi aperti a ius scholae, Lega rispetti le nostre posizioni

Anche a sinistra si pensa a uno ius scholae, ma ogni partito propone formule diverse. "Noi di Avs abbiamo già pronta la nostra proposta di legge per il diritto alla cittadinanza italiana dopo cinque anni di scuola: crediamo che questa sia una base minima non rinviabile per garantire diritti e integrazioni alle giovani e ai giovani stranieri che si formato nelle nostre scuole e che progettano il loro futuro nel nostro Paese", così la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella, prima firmataria della pdl. Per Riccardo Magi, segretario di Più Europa, è un bene che si sia riaperto il dibattito su una legge degli anni '90, che "non tiene conto della mutata società italiana e soprattutto dell'inverno demografico che tutta l'Europa sta attraversando".