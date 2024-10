FI presenta Ius Italiae, Tajani: regole sulla cittadinanza non permissiviste

"Non si tratta di regole permissiviste e non servono in alcun modo a favorire l'immigrazione illegale nel nostro Paese", ma quelle a cui ha lavorato Forza Italia nella sua proposta sulla cittadinanza "sono regole serie, la cittadinanza lo è". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani, presentando la proposta azzurra Ius Italiae. "Ecco perchè diciamo che solo dopo dieci anni di scuola dell'obbligo frequentata con profitto puoi chiedere di diventare cittadino italiano", ha spiegato Tajani.