Forza Italia: "Immunità di gregge ad ottobre od obbligo vaccinale"

"Se entro la prima settimana di ottobre non si dovesse raggiungere l'immunità di gregge, riteniamo necessario introdurre l'obbligo vaccinale per tutta la popolazione". Lo affermano in una nota i dirigenti, i ministri, i sottosegretari e i governatori di Forza Italia. "E' necessario da subito potenziare il Green pass, estendendolo verso tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. L'obiettivo è anche distinguere i no vax dagli incerti", aggiungono.