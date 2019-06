Forza Italia, Berlusconi: "Italia isolata. Mi auguro che riesca a evitare la procedura di infrazione"

"Purtroppo il comportamento dell'attuale governo ha isolato l'Italia. L'esecutivo è guardato con molta diffidenza da parte di coloro che dovranno decidere sull'eventuale procedura d'infrazione. E' un'infrazione perché il governo italiano non ha mantenuto impegni per quanto riguarda il debito pubblico. Noi ci auguriamo che non ci venga comminata questa pena. Una vera pena che si protrarrebbe per anni, che comporterebbe un controllo dell'Europa sui conti dell'Italia ogni trimestre, quindi qualcosa che colpirebbe negativamente anche l'economia italiana e naturalmente i mercati". A parlare a Tgcom24 è Silvio Berlusconi. Il leader di FI ha anche parlato delle i cambiamenti avvenuti all'interno del partito con le nomine dei coordinatori Toti e Carfagna: "L'obiettivo è un rilancio forte del nostro Movimento, che, dobbiamo ricordarlo a tutti, è l'unico testimone continuatore, garante della tradizione liberale, democratica, cristiana, garantista della civiltà occidentale e dei suoi principi in Italia. L'anima dell'Italia è di centrodestra e se il centrodestra vuole vincere e governare deve fare come ha fatto in tutte le passate elezioni regionali e amministrative nazionali, dove ha vinto sempre e non avrebbe vinto mai senza l'apporto assolutamente decisivo di Forza Italia.