"Difficilmente la promessa elettorale di Forza Italia non avrà possibilità di essere rispettata, poiché il suo nuovo leader è davvero rassicurante in molti modi. A partire dalla sua popolarità a Bruxelles: Antonio Tajani si è costruito una solida reputazione come mediatore, che si rivela utile di fronte all'esuberante Matteo Salvini e per disinnescare i conflitti interni al governo tra i conservatori e quelli più moderati. 'Siamo fedeli alla coalizione di centrodestra, ma siamo diversi', insiste Tajani. Una differenza che si apprezza soprattutto a Bruxelles, dove ha fatto praticamente tutta la sua carriera politica dal 1994: membro del Parlamento europeo, Commissario per i Trasporti poi di Industria e Imprenditoria prima di diventare vicepresidente della Commissione e successivamente presidente del Parlamento", commenta ancora il giornalista di Les Echos.