Fonti Palazzo Chigi:nessuno ha chiesto ministero Interno per Di Maio

"In presenza di Giuseppe Conte, non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio". Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi in merito alle trattative per un governo giallorosso, dopo l'annullamento del confronto M5s-Pd previsto per martedì mattina. Secondo le stesse fonti tale richiesta non è stata presentata "né dal Movimento 5 stelle né da Di Maio".