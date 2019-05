Fonti M5S: il governo dura se la Lega caccia i corrotti

"Non pensiamo che la Lega sia fatta tutta di corrotti ma che si tiene i corrotti purtroppo sì. E di questo deve rispondere ai propri elettori". Lo affermano fonti di governo M5S, aggiungendo: "Non possono pensare di governare con una forza come il M5S che ha come valore principale la lotta alla corruzione e comportarsi come se stessero ancora governando con Berlusconi. I corrotti vanno allontanati".