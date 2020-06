Fonti governo: Azzolina ha chiesto in Cdm un miliardo per la scuola

Un miliardo in più per la scuola, da destinare alla creazione di spazi aggiuntivi e al potenziamento dell'organico in vista della ripresa a settembre. E' questa, secondo quanto dicono fonti di governo, la richiesta avanzata dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina in Consiglio dei ministri. La richiesta, secondo le stesse fonti, sarebbe stata sostenuta dalla maggioranza dei ministri presenti.