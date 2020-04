Fontana: "In Lombardia obbligo mascherine anche all'aperto"

La nuova ordinanza della Regione Lombardia, in vista del 4 maggio, "è sostanzialmente in linea con i provvedimenti indicati dal governo". Lo comunica, in una nota, la stessa Regione. Rimane però l'obbligo di coprirsi le vie respiratorie, con mascherina oppure con sciarpe, foulard o altri indumenti, anche all'aperto. Via libera ai mercati all'aperto, studi professionali, cartolerie, librerie e negozi di fiori.