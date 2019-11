Fondo salva-Stati, fonti governo: "Salvini diffonde fake news"

"Il senatore Salvini ogni giorno diffonde tante fake news". L'accusa arriva da fonti di governo, che in una nota spiegano: "Ci sarà certamente occasione di un confronto su tutte queste sue mistificazioni. Nel frattempo sul Mes (il Fondo europeo salva-Stati), che è materia di competenza del ministero dell'Economia, il ministro Gualtieri è pronto in qualsiasi momento a confrontarsi in tv con Salvini, proprio alla luce delle tante falsità".