Fondo salva-Stati, Di Maio: "Criticità evidenti, M5s è compatto"

Nell'intervento in Parlamento sul fondo salva-Stati, il premier Conte "ha messo a tacere falsità e fake news diffuse dalle opposizioni. Abbiamo apprezzato la posizione ribadita circa la logica di pacchetto come richiesto dal Movimento 5 Stelle." Lo ha detto il leader pentastellato, Luigi Di Maio, che ricorda come il "M5s oggi più che mai sia compatto di fronte alla necessità di dover rivedere questa riforma che presenta criticità evidenti".