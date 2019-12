Fondo salva-Stati, da tre ore in corso il vertice a Palazzo Chigi

E' in corso da oltre tre ore il vertice sul fondo salva-Stati convocato a Palazzo Chigi dal premier Conte. L'incontro è stato necessario per cercare di trovare una soluzione tra Pd e M5s, che sulla riforma del Mes hanno posizioni molto distanti. Finora non è trapelata alcuna indiscrezione sull'andamento del vertice, segno della delicatezza del confronto al quale non partecipa invece Italia Viva.