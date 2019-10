Fondi russi, la difesa di Savoini ricorre alla Cassazione contro l'uso dell'audio 

L'avvocato di Gianluca Savoini ha depositato in Cassazione un ricorso contro la decisione del Riesame di respingere l'istanza di inutilizzabilità dell'audio registrato il 18 ottobre 2018 all'hotel Metropol a Mosca. In base a quella conversazione, la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per corruzione internazionale che vede tra gli indagati il presidente dell'assocazione Italia Russia, "L'audio non è utilizzabile come prova", dice il legale.