"Io conosco brave persone e, fino a prova contaria, ho fiducia in loro". Sono le parole di Matteo Salvini a "Quarta Repubblica" che ha parlato di Paolo Savoini e Claudio D'Amico. La giornalista del programma in onda su Rete 4, condotto da Nicola Porro, ha chiesto al ministro dell'Interno se non fosse in dubbio di aver dato troppa fiducia ai due.



"Vivo in un Paese civile e mi fido dei sindaci, degli artigiani, degli imprenditori e dei lavoratori - ha risposto Salvini che ha dichiarato - se c'é qualcuno che ogni tanto sbaglia non vanno messi tutti nel calderone". "Se c'è uno stato di diritto liberale e democratico si è innocenti, a meno che - ha concluso il leader della Lega - non si venga dimostrati colpevoli".