Fondi Lega, Maroni: "I 49 milioni di euro sono stati spesi"

"Che fine hanno fatto i famosi 49 milioni di euro della Lega? Sono stati spesi per quanto ne so io". E' quanto afferma l'ex segretario del Carroccio Roberto Maroni, aggiungendo: "Quando ho fatto il segretario della Lega, per un anno e mezzo, per la prima volta ho fatto certificare tutti i bilanci da una società di revisione esterna. Io rispondo del mio periodo, non di quelli precedenti".