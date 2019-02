Foibe, Salvini: "L'Anpi nega le stragi comuniste, rivedere i contributi" | L'associazione: "Le minacce non ci spaventano"

L'Anpi: "Le minacce di Salvini non ci spaventano " - La replica da parte dell'Associazione partigiani arriva per bocca del presidente, Carla Nespolo. La quale spiega che le foibe "sono state una tragedia nazionale che copre un amplissimo arco di tempo e va affrontata senza alcuna ambiguita', contestualizzando i fatti". E chiarisce che la riposta a Salvini è stata dettata "non certo dal timore delle minacce" ma per "chiarezza e obiettivita' storica". Infine, la Nespolo ricorda che il governo non dà all'Anpi contribuiti a fondo perduto ma finanzia progetti di ricerca.

Novelli (FI): "Esposto contro Anpi per post Basovizza" - "Non è più ammissibile dare legittimità a chi nega una tragedia come quella delle foibe. Chi lo fa - a Rovigo come a Parma come ovunque - è bene che sappia che offende la memoria delle vittime, oltre che violare una legge. Con tutto ciò che ne consegue". Così il deputato di Forza Italia Roberto Novelli, annunciando di aver presentato un esposto con il quale si richiede di procedere penalmente nei confronti degli autori del post in cui si definisce 'una vergognosa fandonia' la foiba di Basovizza.



"Purtroppo non è la prima volta che esponenti dell'Anpi minimizzano o addirittura negano questa tragica pagina di storia, e proprio a ridosso della celebrazione del Giorno del Ricordo, sentita in tutto il Paese e soprattutto su quello che era il confine orientale, contestano la ricorrenza e organizzano convegni negazionisti, come quello di Parma. Sono passati oltre 70 anni da quei drammatici giorni, quanto accaduto - i fatti e le responsabilità - è riconosciuto dagli storici e non è accettabile che ogni febbraio qualcuno se ne esca insultando, minimizzando, negando. Così agendo non fanno altro che esacerbare gli animi e minare la convivenza civile. E' questo quello che vogliono?".