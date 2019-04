Flat Tax, la Lega Insiste: "Nel Def primo mattone per le famiglie"

Alla vigilia del varo del Documento economico e finanziario, la Lega torna a insistere sulla Flat Tax, chiedendo che trovi spazio nel Def. "Non pretendiamo tutto subito - spiegano fonti del Carroccio - ma bisogna mettere il primo mattone importante per famiglie e lavoratori dipendenti", così come è stato fatto lo scorso anno sul fronte pensioni avviando il superamento della Fornero con la Quota 100.