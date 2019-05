Flat tax, Conte: "Ci piacerebbe molto bassa ma non è possibile"

Il premier Giuseppe Conte frena sulla flat tax "molto bassa", aggiunge che "ci piacerebbe realizzarla tutto a un tratto" ma precisa che "ragionevolmente questo non sarà possibile". Poi spiega: "Teniamo a mantenere i conti in ordine ma è chiaro che la nostra strategia si dirigerà sia in misure a sostegno delle famiglie sia nella riforma del fisco. E' un impegno di tutti, non di una singola forza politica".