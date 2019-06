Flat tax, Castelli: "Nessuno ha ancora visto coperture"

"Nessuno ha ancora visto nel dettaglio il piano della Lega sulla Flat tax. Nessuno ha ancora visto le coperture, non le conosciamo, ma non lo dico con vena polemica, anzi. Siamo fiduciosi che la Lega le presenti". Così il viceministro all'Economia Laura Castelli, sottolineando che per la Flat tax sono necessari "15 miliardi, non sono pochi, ma se la Lega per un anno ha detto che si può fare non abbiamo motivo di pensare il contrario".