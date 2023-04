Fitto: "Revisione seria del Pnrr, ci stiamo lavorando"

Il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffaele Fitto, annuncia una revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

"Oggi in commissione Bilancio alla Camera ho ribadito la necessità di strumenti e procedure più efficaci per l'implementazione del Pnrr", ha detto Fitto per poi aggiungere: "Ma ho anche sottolineato che il governo è al lavoro per una proposta di revisione seria, dovuta a nuovi obiettivi e priorità, frutto di un confronto con la Commissione europea ma soprattutto nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dai regolamenti europei".