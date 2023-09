Pnrr, Fitto: "I fondi Ue non saranno più un assegno in bianco"

I fondi Ue "non saranno più un assegno in bianco per le Regioni".

Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, parlando alla convention di Fratelli d'Italia a Palermo. "Il meccanismo sarà diverso, prima l'elenco delle opere da fare e poi le risorse". Nei prossimi giorni, ha aggiunto, "otterremo le risorse della terza rata del Pnrr ed entro quest'anno la quarta rata. Con la Commissione europea c'è una proficua collaborazione".