Fisco, Salvini: "Non voto delega perché non c'è quanto pattuito"

Ansa

Matteo Salvini ha spiegato l'assenza della Lega dalla cabina di regia sulla delega fiscale. "Non la voto perché non contiene quello che era negli accordi. I ministri della Lega non possono averla in mano alle 13.30 per una riunione alle 14. Non è l'oroscopo, non è possibile avere mezz'ora di tempo per analizzare il futuro degli italiani", ha detto il leader del Carroccio, secondo cui "alcuni ministri chinano il capo per ipocrisia".