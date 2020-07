Fisco, protesta commercialisti: verso lo sciopero

I commercialisti annunciano lo sciopero di categoria contro la decisione del governo di non rinviare a settembre le scadenze fiscali. Nessun invio telematico dei dichiarativi Iva il 16 settembre 2020, giorno della seconda scadenza annuale Li.pe (Liquidazioni periodiche dell'Iva): è quel che intendono fare i commercialisti italiani, in protesta. Lo dicono i sindacati e il Consiglio nazionale dei professionisti in Senato.