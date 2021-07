Ansa

La patrimoniale "non è sul tavolo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in audizione presso le commissioni congiunte Finanze della Camera e del Senato sulla riforma del fisco. "Non c'è nel documento delle commissioni e non credo ci siano motivi per procedere in quella direzione" nel disegno di legge delega che il governo sta predisponendo, ha spiegato.