Fisco, Letta: mia proposta su tassa eredità è per i giovani, non mollo

Ansa

"Ho fatto una proposta sui giovani. E poi, con serietà, ho parlato di come finanziarla. Ma vedo che si continua a parlare solo di patrimoni e successioni. Ne traggo la triste ennesima conferma che non siamo un Paese per giovani. E non mollo". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, in riferimento alla tassa sull'eredità. In precedenza Letta ha avuto un colloquio telefonico con il premier Draghi, scettico sulla sua proposta.