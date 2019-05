Fisco, la Camera boccia il taglio dell'Iva sugli assorbenti | Protesta in Aula delle opposizioni

Non passa alla Camera l'emendamento alla proposta di legge sulle semplificazioni fiscali per abbassare dal 22 al 5% l'Iva sugli assorbenti. Il provvedimento, presentato dal Pd, sarebbe costato 212 milioni in caso di taglio al 10% e oltre 300 milioni con una riduzione dell'Iva al 5%, secondo i calcoli della Ragioneria di Stato. Lo ha spiegato la presidente della commissione Bilancio Carla Ruocco, confermando il no. Proteste delle opposizioni.