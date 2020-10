Finito vertice a Palazzo Chigi, nuovo dpcm tra domenica-lunedì

IPA

Si è concluso poco dopo le 4 il vertice a Palazzo Chigi tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte sulla manovra e le misure da mettere in campo in un nuovo dpcm anti-Covid. Il dpcm potrebbe essere varato tra domenica e lunedì. Sabato sera, spiegano fonti del governo, dovrebbe essere confermato il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al Dpb e la legge di bilancio.