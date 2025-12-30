Fine vita, Senato verso ripresa esame ddl dopo la pausa

La commissione Affari sociali del Senato si prepara a riprendere l'esame del disegno di legge sul fine vita una volta conclusa la pausa natalizia. A partire dal 7 gennaio, infatti, potrebbe essere convocata una seduta delle commissioni riunite Affari sociali e Giustizia, chiamate a riavviare l'analisi del provvedimento, sospesa in precedenza per l'avvio della sessione di bilancio. Secondo alcune fonti parlamentari, l'iter riprende in un contesto segnato dall'ultima sentenza della Corte Costituzionale relativa alla legge della Toscana. La pronuncia ha aperto una fase di valutazione e di approfondimento che potrebbe condurre anche a una riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti in Commissione.