Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
Iter parlamentare

Fine vita, Senato verso ripresa esame ddl dopo la pausa

30 Dic 2025 - 17:52
© agenzia

© agenzia

La commissione Affari sociali del Senato si prepara a riprendere l'esame del disegno di legge sul fine vita una volta conclusa la pausa natalizia. A partire dal 7 gennaio, infatti, potrebbe essere convocata una seduta delle commissioni riunite Affari sociali e Giustizia, chiamate a riavviare l'analisi del provvedimento, sospesa in precedenza per l'avvio della sessione di bilancio. Secondo alcune fonti parlamentari, l'iter riprende in un contesto segnato dall'ultima sentenza della Corte Costituzionale relativa alla legge della Toscana. La pronuncia ha aperto una fase di valutazione e di approfondimento che potrebbe condurre anche a una riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti in Commissione.

fine vita
senato