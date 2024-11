Fine vita, Sardegna verso la prima legge regionale: c'è l'ok dei gruppi di maggioranza

La Sardegna potrebbe diventare la prima Regione in Italia ad approvare una legge sul fine vita. La proposta di legge regionale "Liberi Subito", promossa dall'Associazione Luca Coscioni, è stata sottoscritta da tutti i gruppi di maggioranza in Consiglio regionale. La proposta mira a garantire procedure chiare e tempi definiti per rispondere alle richieste di chi vuole accedere alla morte volontaria medicalmente assistita, rispettando le condizioni stabilite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019.