Fine vita, le Commissioni approvano il ddl: sanatoria per i casi precedenti

ansa

Le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno approvato il ddl sul suicidio assistito. Il testo approderà in Aula il 13 dicembre. Hanno votato contro il centrodestra, a favore invece M5s e centrosinistra. Secondo un emendamento, non è punibile chi sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato la morte medicalmente assistita di una persona prima dell'entrata in vigore della presente legge.