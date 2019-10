Fine vita, capigruppo Senato: "Iter legge riparte dalla Camera"

L'iter dell'esame dei provvedimenti sul fine vita dovrebbe riprendere dalla Camera. In Senato infatti i ddl non sono ancora stati incardinati nelle commissioni competenti (Giustizia e Sanità) e in assenza di ciò è più probabile che l'esame dei testi si riavvii a Montecitorio. E' quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. La discussione sul fine vita si era conclusa alla Camera con un nulla di fatto il 31 luglio.