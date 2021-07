Finanziamento illecito, Renzi: "Indagini su di me? Mie attività lecite"

Instagram

"Non so in cosa possa sostanziarsi questo avviso di garanzia. Tutte le nostre attività sono legali, lecite, legittime". Così Matteo Renzi, leader di Italia viva, commenta in un video postato su Facebook l'indagine che lo riguarda sui finanziamenti per un documentario su Firenze. "Si parla di una mia attività professionale che sarebbe finanziamento illecito alla politica, cosa che non sta né in cielo né in terra", ha aggiunto.