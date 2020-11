Fico: "Mi piacerebbe fare il sindaco Napoli ma ora presidente Camera"

Ansa

"Sì, mi piacerebbe come idea fare il sindaco di Napoli, perché amo la mia città. In un'ottica di servizio. Amo tutto di Napoli, anche difetti e negatività". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, precisando: "E' chiaro che il sindaco di Napoli ha un peso e un onere enorme. Ma sono la terza carica dello Stato e so quanto è importante esercitare questo ruolo, ora sto facendo un qualcosa di molto importante".