Fico: "Alleanza col Pd funziona solo con convergenze di programma"

Roberto Fico in una intervista al Corriere parla delle prossime elezioni e dedica un passaggio particolare sull'alleanza col Pd: "Sono stati loro a chiudere ogni possibilità di confronto, il campo largo come lo intendevano loro col nucleare e il liberismo sfrenato è lontano dai nostri ideali".

L'esponente del M5s però non chiude agli accordi ancora in corso nelle amministrative: "Il rapporto col Pd funziona quando ci sono convergenze programmatiche, invece le alleanze a freddo non funzionano".