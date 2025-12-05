FI, Tajani ospite di "Forza 4": "Mi auguro che potremo lasciare ai nostri nipoti un mondo migliore di quello che abbiamo trovato"

Il vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, è stato ospite di "Forza 4", il video podcast del partito azzurro. "Mi auguro che potremo lasciare ai nostri nipoti un mondo migliore di quello che abbiamo trovato noi. Ho visto e conosciuto la guerra per la prima volta da giornalista, come inviato, più di quarant'anni fa e, purtroppo, tutte le guerre, qualunque sia la loro epoca, hanno un tratto comune, che sono la sofferenza e il dolore - ha detto -. Sono orgoglioso del lavoro fatto dall'Italia con gli aiuti umanitari a Gaza: abbiamo permesso a tanti bambini di curarsi nel nostro Paese e a tanti studenti palestinesi di venire a completare gli studi qui".