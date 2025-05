Festival di Trento, focus sulla sicurezza pubblica nell'era digitale

Un punto cruciale sollevato da Pisani riguarda la disparità di trattamento normativo tra compagnie telefoniche tradizionali e i fornitori di servizi telematici (provider di email, servizi cloud, chat criptate come WhatsApp e Telegram). Sono soggette a obblighi di legge (conservazione dati, fornitura di prestazioni obbligatorie come le intercettazioni su richiesta dell'autorità giudiziaria, identificazione del titolare SIM). Mancano di una regolamentazione analoga. Non vi è un obbligo per questi provider di conservare dati sull'identità reale degli utenti o di fornire accesso alle comunicazioni criptate, nemmeno in casi di reati gravissimi. Pisani ha evidenziato come, ad esempio, in Italia non sia possibile nemmeno testare tecnologie per intercettare comunicazioni su piattaforme come Telegram per reati come la pedopornografia, a differenza di altri Paesi. Equiparare i provider di servizi digitali alle compagnie telefoniche, imponendo loro "prestazioni obbligatorie" e l'obbligo di cooperare con le autorità.